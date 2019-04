Kommenden Sonntag hat der VfL Wolbeck spielfrei, einigermaßen gelassen kann er der Konkurrenz zuschauen. Beim 4:0 gegen die SV Ibbenbüren überzeugte er auf ganzer Linie. „Wir hatten durchaus Druck, meine Mannschaft ist damit großartig umgegangen. Jetzt haben wir eine gute Ausgangsposition und sollten den Klassenerhalt schaffen“, sagte Trainer Alois Fetsch. Die frühe Führung durch einen Freistoß von Robin Westhues spielte dem Gastgeber in die Karten, kurz nach Wiederanpfiff entschied Daniel Seidel per Doppelschlag (50. und 61.) die Partie. Den Schlusspunkt setzte Fabian Stelzig (85.). „Wir hätten noch höher gewinnen können. Aber nach dieser überzeugenden Leistung habe ich nichts zu meckern“, so Fetsch.

VfL: Klein - Rehberg, Quabeck, Bodin, Schroer - Bensmann (71. Tegtmeier), Höppner - Geske, Westhues, Frerichs (Stelzig) - Seidel (69. Thewes)