Oh weh! Mit einem Sieg wäre der Preußen-Nachwuchs aus dem Schneider gewesen. Stattdessen kassierte die U 19 von Trainer Cihan Tasdelen im Abstiegsduell in Paderborn ein 1:2 – und muss weiter um den Erhalt der Bundesliga bangen. Beide Teams sind nun mit 23 Zählern gleichauf, Münster liegt aufgrund des besseren Torverhältnisses über dem Strich. Und hat alles nach wie vor selbst in der Hand.

Der Coach war indes bedient nach der Pleite. Weniger ob der Vorstellung seiner Jungs, die aufopferungsvoll kämpften. Vielmehr ob der aus seiner Sicht umstrittenen Entscheidungen des Unparteiischen. Nach der Führung durch Cyrill Akono (10.) gab der Mann in Schwarz einen nach Tasdelen fragwürdigen Freistoß, der zum Ausgleich führte (Jesse Edem Tugbenyo/15.). Und dann schickte er nach 49 Minuten on top Innenverteidiger Mick Nabrotzki mit der Ampelkarte vom Feld. Wofür? „Das weiß ich nicht, alle waren schockiert“, so Tasdelen. In Unterzahl kassierte der SCP in Minute 67 das 1:2. Wieder war der Torschütze Tugbenyo.

Am Sonntag gastiert der VfL Bochum in Münster (13 Uhr).

SCP: Prinz – Busemann, Nabrotzki, Pohl – Frenkert, Heering, Remberg, Rausch (56. Husha) – El Gourari (81. Polm) – Schneck (75. Wortmann), Akono