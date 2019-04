Wetter: top, Wind: böig, Rahmenbedingungen: nahezu optimal, Teilnehmer im Ziel: 772 – und damit etwas weniger als erwartet. Das Ferienende hat den Organisatoren von der Lauf-Union Münster, bestehend aus Mitgliedern des TSV Handorf und des ESV Münster, möglicherweise die 1000 etwas vermasselt.

Sei’s drum, es war wieder eine „runde“ Sache, diese 36. Auflage des Volkslaufs „rund um den Allwetterzoo“ am Sonntag. Rund und schnell: Über die Halbmarathon-Distanz mit 250 Zielankömmlingen setzte sich Benedikt Eich von der LG Stadtwerke München in 1:19:38 Stunden durch und war 2:48 Minuten schneller als der Zweitplatzierte Jan-Philipp Weller (Wittgenstein). Schnellste Frau über die 21 Kilometer war Rike Westermann (Refrath), die als Gesamt-Vierte (!) in 1:23:48 Stunden ins Ziel kam. Zweite wurde Raija Schmidt (Laufsportfreunde Münster) in 1:2821 Stunden.

Über zehn Kilometer gewann Amanuel Desale (LG Ahlen) in 34:50 Minuten. Zweiter wurde Benny Krutschinna in 35:27 Minuten, vor Elmar Remus (LSF Münster) in 35:40 Minuten. Schnellste Frau wurde Claudia Loker (Recklinghausen) in 41:06, die damit ihren deutlich jüngeren Konkurrentinnen die Hacken zeigte und ihren eigenen Streckenrekord nur um vier Sekunden verfehlte. Loker startet in der Altersklasse W 55. Rund drei Jahrzehnte jünger war die Zweitplatzierte Theresa Hunkemölle (LG Ahlen), die in 43:10 Minuten ins Ziel kam.

Über fünf Kilometer setzte sich Fabian Daut (Münster) in 17:24 Minuten durch, Zweiter wurde Benjamin Kiesow in 17:59 Minuten. Lena Teutemacher (LG Emsdetten) gewann die Frauenkonkurrenz in 19:39 Minuten.