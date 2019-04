Die dritte Medaille bei der Marathon-DM feierten die Laufsportfreunde Münster am Sonntag in Düsseldorf. Nach Bronze 2017 und Silber im vergangenen Jahr wurden Sven Serke, Yannick Rinne und Simon von Martial erneut Dritte. Beim ersten deutschen Doppelsieg durch Tom Gröschel (2:13,51 Stunden) aus Rostock und Anja Scherl (2:33,55 Stunden) aus Regensburg überhaupt in Düsseldorf waren die drei Münsteraner wieder mittendrin in den Feierlichkeiten. Allerdings war es ein harter Kampf, wie Rinne nach seiner in 2:31,43 Stunden knapp verpassten persönlichen Bestzeit (2:31,19) erzählte. Nicht nur, dass David Schönherr in London an den Start ging – Rinne war zudem mit einem Magen-Darm-Infekt geschwächt, und Serke hatte bis kurz vor dem Start am Rhein zudem mit Achillessehnen-Problemen zu kämpfen. Beide zeigten trotz dieser gesundheitlichen Einschränkungen Top-Leistungen. Serke lief in 2:30,24 Stunden so schnell wie lange nicht und belegte Gesamtplatz 30. Rinne kam auf Rang 32 knapp dahinter ins Ziel – und dann war ja noch Simon van Martial, der in für ihn starken 2:32,52 Stunden auf Rang 36 einlief. Das Berliner Trio vom LAC Olympia – hartnäckig­ster Widersacher im Kampf um Platz drei – wurde auf Distanz gehalten. „Ab Kilometer 30 wurde es echt hart“, sagte Rinne. Die Münsteraner kämpften bei böigem Wind und nahezu optimalen Temperaturen bravourös bis zum Ziel in 7:34,58 Stunden. Hier waren die LG Passau (7:23,57 Stunden) und die LG Region Karlsruhe (7:24,08 Stunden) nicht zu schlagen.

Beim London Marathon und dem Sieg des Kenianers Eluid Kipchoge in 2:02,37 Stunden lief David Schönherr (2:29,23) knapp an der von ihm selbst vorgegebenen Zielzeit (2:25 Stunden) vorbei und kam in 2:29,23 Stunden auf Gesamtplatz 74.