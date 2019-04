Landesligist SC Münster 08 hat das Abstiegsgespenst endgültig verscheucht. Bei Vorwärts Gronau gewann das Team am Samstagabend mit 27:26 (15:14). „Dass es am Ende so knapp war, war nicht in meinem Sinne. Wir hätten uns die Zitterminuten leicht ersparen können“, sagte Trainer Björn Hartwig. Die Nullachter spielten vor allem in der Abwehr gut. Mitte der ersten Halbzeit führten sie 9:5, einige Fehlwürfe kosteten sie den hübschen Vorsprung. Nach der Pause bekamen die Gäste „zehn Minuten lang wirklich nichts zu fassen“ (Hartwig). Gronau drehte das Spiel und setzte sich mit einem 4:0-Lauf auf 21:18 ab. Per Auszeit fing Hartwig seine Schützlinge wieder ein. Schon beim 22:22 war Münster wieder auf Augenhöhe, ehe Lasse Gehmeyr, Sven Lüdiger und Jakob Schmidt alles klarmachten. Hartwig: „Ein war ein völlig verdienter Sieg. – Torschützen: Gehmeyer (9), Lüdiger (6), Kramer (3), Schmidt (3), Bittern (2/2), Witzenhausen (2), Sibberssen (1), Limke (1)