Das laufende Kalenderjahr lief für Moritz Heinrich bislang eher mittelprächtig. Gerade mal fünf Kurzeinsätze waren ihm im Trikot von Preußen Münster vergönnt. Der längste (beim 1:1 gegen den SV Meppen) dauerte 18 Minuten. Insofern kam seine Berücksichtigung als Ersatz für Cyrill Akono am Sonntag beim 3:3 in Braunschweig für Außenstehende überraschend.

„Er war gut im Training“, begründete Trainer Marco Antwerpen, warum er den Linksfuß in der Spitze Tobias Rühle, Philipp Hoffmann, Lucas Cueto oder Philipp Müller vorzog. „Und man vergisst ja schnell, dass Mo eigentlich Stürmer war.“ Vor drei Jahren wurde er noch Torschützenkönig in der A-Junioren-Bundesliga beim TSV 1860 München (Staffel West/Südwest).

„Ich fand, er war gut in Bewegung“, sagte der Coach. Und der Spieler selbst? Hatte eine „solide Leistung“ gesehen. „Es gab richtig gute Aktionen, anfangs aber auch ein paar nicht so starke. Aber nach so langer Zeit wieder reinzukommen, ist nie ganz einfach. Ich stand ja vorher fast ein halbes Jahr nicht mehr in der Startelf.“ Letztmals kurz vor Weihnachten gegen Fortuna Köln (0:2) auf der rechten Bahn, drei Wochen zuvor gegen den Halleschen FC (1:2) auf der linken. Nach 45 Minuten war jeweils Schluss. Es folgten harte Zeiten für den 21-Jährigen, der im Herbst für einige Wochen Niklas Heidemann auf dem Flügel verdrängt hatte.

Antwerpen deutete schon früh in der Woche an, dass er in Braunschweig auf Heinrich setzen würde. „Es war schon etwas anderes als Stoßstürmer, das hatte ich lange nicht gespielt“, so der gebürtige Münchener, der sich nun noch „zwei, drei Spiele“ bis zum Saisonende erhofft. „Das wäre super, um mich zu zeigen.“

Eine Zukunft in Münster ist nahezu ausgeschlossen. „Ich denke, dass ich gehe. Mit mir hat noch keiner gesprochen“, sagt er. Ein Verbleib in der 3. Liga scheint aber realistisch. „Es gibt so einige Kontakte, ich muss aber noch etwas abwarten. Mein Vorteil ist, dass ich auch in der nächsten Saison noch U-23-Spieler bin.“