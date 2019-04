Abstiegskampf im Blickpunkt – Eintracht, Nullfünf und Hiltrup II bangen

Der Blick in der Fußball-Kreisliga A geht nur noch nach unten. Nach den Entscheidungen an der Spitze mit dem vorzeitigen Aufstieg von Borussia Münster (A 1) und Concordia Albachten (A 2) bleibt die Abstiegsfrage vier Spieltage vor dem Saisonabpfiff offen.

Große Sorgen plagen weiterhin Eintracht und den FC Münster 05 in der Staffel 1. Dabei trügt der Schein der Tabelle, wenngleich es Nullfünf (26 Punkte) auf den eigenen Füßen hat. Zwar weist das Team vier Zähler mehr als Eintracht (22) auf, die Platz 14 einnimmt. Allerdings treffen am vorletzten Spieltag beide Kontrahenten noch direkt aufeinander. Wobei es aktuell nicht nur um den Relegationsrang (den es nur gibt, wenn Telgte und Aasee aus der Bezirksliga absteigen) geht. Schließlich hegt BW Greven (21) mit nur einem Punkt Rückstand auf Eintracht ebenfalls noch Hoffnungen. Zumal es am letzten Spieltag zum Duell mit Eintracht, der ein spannendes Finale droht, kommt. Entwarnung hingegen beim TSV Handorf. Nach dem 8:0-Statement mit einem Dreierpack von Malte Stoffers gegen GW Westkirchen hat die Elf von Trainer Christian Hölker beruhigende sechs Zähler zwischen sich und dem Relegationsplatz gelegt.

Fußball Kreisliga A, Borussia Münster - Warendorfer SU 1/21 Fußball Kreisliga A, Borussia Münster - Warendorfer SU Foto: Dirk Böckmann

Der direkte Ligaerhalt dürfte für den TuS Hiltrup II (22), bei drei Punkten zum rettenden Ufer schwer werden. Zunächst geht es daher darum, den Relegationsrang gegenüber GW Albersloh (21) zu verteidigen. Allerdings ist auch Schlusslicht Warendorfer SU II, am 30. Spieltag zu Gast in Hiltrup, nur drei Zähler entfernt.

In der A-Liga gehen die Blicke eben gespannt und gebannt nach unten.