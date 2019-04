Akono bleibt wohl bei der U 19

Münster -

Das maximal intensive 3:3 in Braunschweig am Sonntag forderte schon am Abend der Rückkehr seinen Tribut. Gleich drei Akteure des SC Preußen benötigten erst mal eine kurze Trainingspause. Ole Kittner (Hüfte), René Klingenburg (Sprunggelenk) und Kevin Rodrigues Pires, der mit Patellasehnenproblemen schon ausgewechselt werden musste, sollen ihre Blessuren allerdings bis Samstag auskuriert haben. Dann steht das drittletzte Saisonspiel beim Halleschen FC auf dem Programm (14 Uhr).