Münster -

Für BW Aasee geht es in den drei verbleibenden Spielen um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Der Regionalliga-erprobte Julian Stiens erklärt im Kurz-Interview, warum die Münsteraner unbedingt drin bleiben wollen und was sie im Kellerduell gegen Arminia Ibbenbüren erwartet.