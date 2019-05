Preußen bärenstark in Halle – Fußballherz, was willst du mehr?

Der SC Preußen Münster ist auf Tournee und derzeit jeden Cent seines Eintrittsgeldes wert. Am Samstag bestaunten 7469 Zuschauer in Halle an der Saale den Drittligisten aus Westfalen, der derzeit in bester Kräuterschnaps-Manier auftritt. Zumindest passt der Slogan „Nie war er so wertvoll wie heute“ fast perfekt zu jedem der jüngsten Auftritte der Preußen, die dem schon eindrucksvollen 3:3 in Braunschweig an diesem Samstag ein möglicherweise noch beeindruckenderes 2:1 (2:0) beim Halleschen FC folgen ließen.

Für die Saalestädter bedeutete dieses Ergebnis einen massiven, vielleicht entscheidenden Rückschlag für die Aufstiegsambitionen, für Münster außer einer entspannten Rückfahrt eigentlich gar nichts mehr. Warum eigentlich nicht, muss sich das Team von Trainer Marco Antwerpen angesichts der jüngsten Gala-Auftritte und nach nun elf Zählern aus fünf ungeschlagenen Spielen in Folge, fragen lassen. Einzig diese Frage ließen die Preußen, die am Samstag ansonsten eigentlich auf alles eine Antwort hatten, nach dem Spiel offen. In dieser Form, mit diesem Spielwitz und mit dieser Konsequenz hätte in dieser Serie mehr drin sein können als der aktuelle Rang sechs, aus dem im besten Fall noch Abschlussplatz fünf wird.

Rühle und Cueto fehlen Marco Antwerpen ließ in Halle erwartungsgemäß die überzeugende Anfangs-elf aus dem Braunschweig-Team von der Kette. Veränderungen gab es dafür auf der Ersatzbank. Danilo Wiebe war am Samstag mitgereist ebenso wie Benjamin Schwarz. In Münster geblieben waren Lucas Cueto und Tobias Rühle ...

„Gute Frage“, bestätigte René Klingenburg, Schütze des zweiten Preußen-Tores in Halle, nach der Partie. „Das ist schon ein bisschen schade. Aber es zeigt, dass die Mannschaft gewillt ist, bis zum Ende alles zu geben und den bestmöglichen Platz zu erkämpfen.“ Eine Einschätzung, der sich Münsters Mann der Woche vorbehaltlos anschließt. Kapitän Martin Kobylanski erzielte die 1:0-Führung nach 13 Minuten höchstpersönlich, Klingenburgs Kopfball zum 2:0 legte er vorbildlich auf (32.). „Wir wollen so viel erreichen, wie noch möglich ist“, gab der mit elf Treffern erfolgreichste Preußen-Schütze zu Protokoll. Allein drei dieser Tore erzielte er in den letzten beiden Partien. Auf dem Platz kann den 25-Jährigen derzeit niemand aufhalten, an den Mikrofonen der angeschlossenen Funkhäuser kommt er im Anschluss allerdings nicht vorbei. Kobylanski zeigt sich nach getaner Arbeit aber auch nicht wirklich ungerne, schließlich ist ein Vertrag mit dem künftigen neuen Arbeitgeber noch nicht unterschrieben, jede weitere Galavorstellung im Bewerbungsvideo kann da nicht schaden. „Ich bin da ganz gelassen. Mein Berater und mein Papa sind für alles zuständig. Ich genieße einfach, was da jetzt passiert“, so Kobylanski. In den kommenden 14 Tagen, so die Prognose, könne wohl Vollzug gemeldet werden.

Mai im Fokus Ex-Preuße Sebastian Mai hatte sich gegen die alten Kameraden viel vorgenommen. Der zum Stürmer umfunktionierte Innenverteidiger erzielte nicht nur sein siebtes Saisontor, sondern teilte auch fernab des Tores mächtig aus. Nach 28 Minuten und grenzwertigen Einsätzen gegen Ole Kittner, Sandrino Braun und René Klingenburg sah der robuste Hallenser die bereits zu diesem Zeitpunkt überfällige Gelbe Karte von Schiedsrichter Harm Osmers, kassierte im Anschluss aber auch Lob vom einstigen Mannschaftskollegen Simon Scherder. „Das hat er sehr gut gemacht. Die langen Bälle hat er super angesaugt und sehr robust gespielt.“ Überhaupt sei er seinem Ex-Kollegen am Samstag näher gekommen als in der gemeinsamen Zeit bei den Preußen. „Da hatten wir den Platz zwischen uns gut aufgeteilt – und im Training haber wir immer in verschiedenen Mannschaften und vor allem beide hinten gespielt.“ ...

In 14 Tagen endet auch für den Rest des Teams diese Spielzeit. Die Mannschaft wird dann ihr Gesicht komplett verändern, mindestens sechs der 18 Akteure im Samstagskader werden den Club verlassen, darunter die beiden Torschützen und Vorlagengeber Moritz Heinrich. Ob Preußen den Schwung aus dieser Saison-Schlussphase mit in die kommende Spielzeit nehmen kann, ist fraglich. Folglich gilt es, den Moment zu genießen.

Jetzt muss nur noch Trainer Marco Antwerpen seinen Frieden mit der Schiedsrichtergilde machen: Am Samstag war es Harm Osmers, der die Nerven des Preußen-Trainers strapazierte, als er den Anschlusstreffer des Ex-Preußen Sebastian Mai (64.) trotz dessen robusten Einsteigens gegen Ole Kittner anerkannte. „Den hätte er nie geben dürfen“, polterte Antwerpen noch lange nach dem Abpfiff. Ein beruhigender Schluck Melissengeist war nicht verfügbar – nur gut, dass Preußen-Keeper Max Schulze Niehues sieben Minuten vor dem Spielende einen Kopfball von Mathias Fetsch mit einer epischen Parade von der Linie kratzte. Der Auftritt in Halle macht zumindest gute Laune bei den unermüdlichen Fans, die die lange Fahrt in den Osten auf sich genommen hatten. 60 Minuten spielerische Dominanz und 30 Minuten aufopferungsvolle Abwehrschlacht – und das Ganze mit Happy End. Fußball-Herz, was willst du mehr?