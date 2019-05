Nach drei Niederlagen am Stück hat Wacker Mecklenbeck wieder in die Erfolgsspur gefunden. Bei Borussia Dröschede gewannen die Münsteranerinnen 2:0 (0:0). Nach verhaltener erster Hälfte übernahmen sie das Kommando. „Wir haben dann höher gepresst und so die Kontrolle bekommen“, erzählte Trainer André Frankrone.

Vor der Pause besaßen Paula Funcke (24.) und Kristin Dircks (32.) gute Gelegenheiten. Das 1:0 fiel dann nach einer Kombination über links und Pia Haack und Mareike Große Scharmann, die Dircks abschloss (63.). Verena Funke erhöhte per Abstauber nach einem Schuss von Funcke (66.).Wacker: Krützmann – Düking (74. Theobald), Selle, Schipke, Bezhaev – Funke – M. Große Scharmann, Haack (72. Ibrahimi), Zinn, Dircks (83. Rottwinkel) – Funcke