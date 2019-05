Nur noch ein Sieg trennt Preußen Münster II vom Westfalenliga-Meistertitel samt Aufstieg. Beim Delbrücker SC fuhr der Spitzenreiter einen, so Coach Sören Weinfurtner, „glücklichen, aber nicht unverdienten“ Erfolg ein. Parallel verlor Verfolger SuS Neuenkirchen bei Victoria Clarholz 2:5 und hat nun sechs Zähler Rückstand und ein deutlich schlechteres Torverhältnis.

Zu Beginn hatte der SCP ein Probleme bei Standards und gegnerischen Umschaltaktionen. Keeper Marko Dedovic hielt gegen Zoltan Pataki (8.). Dann spielte Adrian Knüver einen Schnittstellenpass auf Julius Hölscher, den Mattis Klomfass legte: Elfmeter, Fabian Kerellaj verwandelte (10.). Der DSC antwortete mit dem 1:1 per Konter durch Tobias Henksmeier (21.), doch Hölscher brachte Münster aus 25 Metern sehenswert wieder in Front (30.). Dedovic rettete kurz vor der Pause erneut gegen Pataki, doch Loris Deiters foulte Gianluca Mazza – Patrick Plucinski traf per Strafstoß (45.). Auch diesen Rückschlag hakte Preußen an, denn Kursat Özmen verwertete ein Anspiel von Ugur Tezel zum 3:2 (63.). Delbrück probierte es nun mit ruhenden Bällen. „Aber unsere Deckung hat gehalten“, so Weinfurtner. „Der eine Sieg ist jetzt machbar.“ SCP: Dedovic – Mause, Klauke, Borgmann, Deiters (79. Woitaschek) – Klann – Knüver (64. Wald), Kerellaj – Tezel, Özmen (84. Wegmann), Hölscher