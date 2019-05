Münster -

Von Alexander Heflik

Marc Lorenz könnte am Samstag das wiederholen, was er mit Arminia Bielefeld bereits 2015 geschafft hat: Den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Allerdings ist der Ex-Preuße gesperrt, wenn sein aktueller Verein, der Karlsruher SC in Münster die Zweitliga-Rückkehr perfekt machen kann.