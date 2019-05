Jetzt gilt’s für die UBC/SCM Baskets Münsterland: Ein Sieg noch und die jungem Basketballer stehen in zwei Wochen (25. und 26. Mai) im Top-4-Finale in Jena – und damit vor einem riesengroßen Erfolg ihrer noch jungen sportlichen Karriere. Eine Niederlage indes würde die Basketball-Welt nicht einstürzen lassen, davon ist Trainerin Marsha Owusu-Gyamfi überzeugt. Denn dafür haben die Münsterland-Korbjäger in den beiden absolvierten Viertelfinalspielen gegen die zunächst übermächtig erwarteten Jungs von Alba Berlin einfach zu gut gespielt.

Im ersten Spiel setzte es noch eine Niederlage – begleitet und wohl auch mitverantwortet durch übergroße Nervosität vor dem großen Namen. In Berlin drehten die Baskets dann mal so richtig auf, bezwangen die Hauptstädter mit 68:60 und erzwangen so die entscheidende dritte Partie an diesem Sonntag um 12.30 Uhr in der Sporthalle des Pascal-Gymnasiums.

„Um uns herum sind alle so aufgeregt, ich werden so oft auf das Spiel angesprochen“, sagte Marsha Owusu-Gyamfi, die sich selbst im Glauben an ihre Mannschaft von Nervosität nicht anstecken lässt: „Ich freue mich drauf.“ Die Trainerin ist optimistisch: „In Berlin haben wir überragend verteidigt, die Mannschaft hat sich noch einmal nach vorn entwickelt“, sagte sie. Und: „Ich denke, dass wir uns noch mal steigern können“.