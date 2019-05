Ein versöhnliches Ende hat das Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ für die Volleyballerinnen (Wettkampfklasse II) des Pascal-Gymnasiums gefunden. Im kleinen Finale behauptete sich die von Marvin Mallach trainierte Auswahl gegen das Schickhardt-Gymnasium aus Stuttgart mit 2:1. „Im Vorfeld hätte ich angesichts der Umstände Platz drei unterschrieben. Nachher sage ich, dass wir spielerisch hätten gewinnen können“, sagte Mallach, der in Berlin auf einige Leistungsträgerinnen wie Katharina Haferkamp oder Paula Schürholz verzichten musste – auch wegen eines unglücklich terminierten DVV-Lehrgangs.

Den Sprung auf das Podest haben dagegen die Basketballer des Pascal hauchdünn verpasst. Im Spiel um Platz drei unterlagen die Münsteraner in der WK II dem Schul- und Leistungssportzentrum Berlin mit 39:40. Die von Andrej König betreuten Korbjäger hatten sich zuvor als Zweiter der Vorrundengruppe B hinter dem Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg für die Zwischenrunde qualifiziert. In der bezwangen sie das Sportgymnasium Jena (45:40) sowie das Gymnasium Lohne (42:24) und schafften so den Sprung ins Halbfinale. Dort aber erwies sich das Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg beim 25:34 als zu stark.