Münster -

Von Münstersche Zeitung

18. Juni 1989: Der SC Preußen Münster schafft den Aufstieg in die 2. Bundesliga. 30 Jahre ist diese Meisterschaft nun her. Spieler und Trainer sind zum letzten Heimspiel der laufenden Saison an der Hammer Straße zu Gast. Doch was machen die Helden von damals mittlerweile?