Münster -

Paul Becker und Jonas Schröder, die einen Sommer lang für den USC Münster gespielt haben, stehen beim Auftakt der Techniker Beach Tour in Münster im Halbfinale. Das an Nummer zwei gesetzte Duo hatte sich direkt für das Viertelfinale qualifiziert und zog dann durch das 2:0 gegen Niklas Rudolf/Daniel Wernitz in die Vorschlussrunde ein.