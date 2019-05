Einen Platz auf dem Podest hatten die neun Aktiven im Münster-Achter zum Saisonstart in der Ruder-Bundesliga angepeilt, am Ende gelang der Crew aus Westfalen mit Rang zwei eine Punktlandung. „Perfekt gelaufen“, so das Fazit von Teamsprecher Friedrich Tewinkel, der beim Auftakt in Duisburg neben der sportlichen Galavorstellung auch eine taktische Meisterleistung seiner Recken konstatieren durfte.

Beim ersten Zeitrennen ließ es der Münster-Achter vergleichsweise gemächlich angehen, sparte mit der elftbesten Eingangszeit weit hinter der Bestzeit die Körner, die er im anschließenden Achtelfinale gegen den Wurzen-Achter aus Sachsen abrief und nun mit der Top-Zeit nicht nur die nächste Runde erreichte, sondern sich in der neuen Setzliste den einfacheren Weg ins Finale ebnete. Über das Sprintteam Mülheim (Viertelfinale) und Hannover (Halbfinale) führte der Weg gegen Titelverteidiger Hauptstadtsprinter Berlin, der sich im letzten Lauf des Tages vom Start weg knapp, aber entscheidend absetzen konnte.

Die beste Zeit des kompletten Wettkampftages gelang Mitfavorit Minden in seinem Viertelfinale auf der Verliererseite. Die Ostwestfalen wurden an diesem schwierigen Wettkampftag im Achtelfinale förmlich vom Winde verweht. „Das waren schwierige und teilweise unfaire Bedingungen“, so Tewinkel. „Aber man muss auch mal Glück haben.“