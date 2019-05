Ohne Widerstand will sich der SC Gremmendorf nicht aus der Westfalenliga verabschieden. Der Trend der letzten Wochen war ja schon gut, nun setzte das Schlusslicht durch ein super Ergebnis ein Ausrufezeichen und gewann beim SC Borchen 3:1 (1:0). „Die Fahrt war ziemlich lang, deshalb wollten wir unbedingt was mitnehmen“, so Trainerin Filipa da Silva Campos.

Gleich die erste Chance war drin. „Und das war der Plan“, sagte sie über das 1:0 durch Sina Olthues nach einer Ecke (4.). Zum Ende der ersten Hälfte hatte der Absteiger in ein paar Szenen Glück. Nach der Pause boxte sich Torfrau Vera Heinker eine Ecke von Julia Wulf selber rein (65.). Doch Daniela Karmann antwortete mit einem Distanztor (67.) und einem Konter zum 3:1 (80.). SCG: Heinker – Bardehle (74. Schriewersmann), Hagedorn, Mensing, Angerstein – Kalthoff, Borges – Karmann, Olthues (62. Heidfeld), Kofort (84. Hammelbeck) – Ficht