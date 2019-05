Wenn Benjamin Heeke über Fußball spricht, dann ist er selten um Worte verlegen. Um so ärgerlicher für den Trainer des 1. FC Gievenbeck, wenn er immer wieder das Gleiche erzählen muss. „Was soll ich machen?“, so die mittlerweile rhetorische Frage nach der 1:2 (0:1)-Schlappe bei Westfalia Herne. „Es war wieder wie in etwa 20 Spielen vorher“, so die Kurzanalyse der nächsten Schlappe Marke „unnötig“: „Wir machen das Spiel und verlieren.“

Viele Niederlagen dieser Art wird sich der FCG in der Oberliga nicht mehr fangen: Zwei Spiele stehen noch an, bei sieben Punkten Rückstand zum rettenden Ufer können sämtliche Rechenschieber verstaut werden, Gievenbeck spielt in der kommenden Spielzeit wieder in der Westfalenliga – und da auch wieder erfolgreich, so Heeke. „Das sind für uns jetzt schon die Testspiele für die neue Saison – und so, wie wir spielen, werden wir dann auch wieder gewinnen.“

Auf die Niederlagen wird das Team gut verzichten können, auf einige Erfahrungen aus der fünfthöchsten deutschen Spielklasse dagegen nicht. Dazu zählen neben den ohnehin namhaften Gegnern zweifelsfrei auch die kernigen Spiele gegen Herne – und das dazugehörige Verbal-Gewitter von Westfalia-Trainer Christian Knappmann. „Knappi-Fußball nennt man das wohl“, so Heeke. „Im Hinspiel standen wir da noch, wie vom Donner gerührt. Diesmal konnten wir damit schon viel besser umgehen.“

Das belegt allemal die deutliche Chancenstatistik, für deren ersten Eintrag nach nur wenigen Minuten Christian Keil sorgte, dessen Long-Distance-Versuch von kurz hinter der Mittellinie am Außenpfosten landete. Anschließend wurde Hernes Keeper Ricardo Seifried auf Herz und Nieren geprüft, Keil und Tristan Niermann versuchten es immer wieder, und scheiterten ebenso oft knapp. Als drei Minuten vor dem Abpfiff Niemann dann per Strafstoß – den zweiten verwandelten von sieben Versuchen in der laufenden Spielzeit – doch noch den Ball über die Linie bugsierte, war Herne bereits entscheidend enteilt. Die Gastgeber hatten zwar längst nicht so viele Chancen zu bieten, dafür durch die Treffer von Annan (11.) und Bilal Abdallah (73.) unter dem Strich doppelt so viele Tore. Und die zählen im Fußball bekanntlich mehr als 1000 Worte.

FCG: Eschhaus – Brüwer, Scherr, Franke, Gerbig – Altun, Geisler, Balz (73. Mende), Kurk – Keil, Niemann