Westfalia Kinderhaus hatte immer mit offenen Karten gespielt und Platz zwei früh als lohnenswertes Ziel erkannt. Zwei Runden vor Schluss steht der Neuling nun eben dort und hat die Teilnahme an der Relegation dank des Patzers des SC Münster 08 gegen den BSV Roxel in eigener Hand. Mit dem 8:1 (3:0) beim VfB Hüls untermauerten die Münsteraner ihre Ambitionen und ihre Offensivpower.

Coach Marcel Pielage war aber ehrlich genug, um auch die Anfangsphase zu erwähnen. „Da hätten wir in Rückstand geraten können“, sagte er. Stattdessen nahm die Torfabrik ihren Dienst auf. Mike Liszka war aus dem Gewühl heraus in Goalgetter-Manier erfolgreich (15.). Anschließend überzeugten die Gäste mit einigen sehenswerten Kombinationen. „Wir haben die Kugel gut laufen lassen und einige sehr gute Bälle vorne rein gespielt“, sagte Pielage. „Wir wussten ja, dass sich Hüls tief formieren wird, aber haben darauf genau richtig reagiert.“ Nämlich mit einigen Chip-Pässen in die Schnittstellen oder auch vielen Angriffen über außen. Profiteur war nicht selten Moritz Knemeyer, der vor der Pause per Doppelschlag (32., 36.) traf und im zweiten Durchgang das 4:0 (49.) direkt nachlegte. Zwar verursachte Dzan-Laurin Alic einen Elfmeter an Sven Hagemeister, den dieser verwandelte (53.), doch danach ließen es die Kinderhauser erst richtig krachen. Corvin Behrens (61.), Jonas Kreutzer (73., 84.) und noch mal Liszka (79.) machten die Sache mit ihren Treffern rund. „Ja, wir haben uns zu Beginn schwer getan und manchmal nicht gut aufgepasst, aber danach haben wir schnell den Widerstand gebrochen“, so Pielage. „Jetzt wollen wir natürlich mehr.“ Westfalia: Steinke – Winter, Rensing, Göcking, Hollenhorst (58. Gogoll), Alic (68. Jungfermann) – Göbel, Schöneberg, Behrens – Liszka, Knemeyer (68. Kreutzer)