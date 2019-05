Obwohl der SC Münster 08 als Tabellenzweiter gute Chancen auf den Relegationsplatz hatte, waren die Voraussetzungen für die Partie gegen den BSV Roxel ungünstig. Einige Leistungsträger fehlten Trainer Mirsad Celebic, ein schwer zu bespielender Platz und noch schwerer zu bespielende Gäste machten es den Kanalkickern unmöglich, ihr Spiel aufzuziehen – und so ging die Partie mit 0:2 (0:1) verloren. Der wertvolle zweite Rang ist erst mal futsch.

Der BSV im gesicherten Mittelfeld der Tabelle hatte nichts zu verlieren, Nullacht eine ganze Menge – sofern der Aufstieg in die Westfalenliga wirklich gewollt ist. Die Gäste wirkten von Beginn ambitionierter, machten es dem Kontrahenten mit einer starken Defensive extrem schwer. Roxels gefährlichste Aktion kam, als Thomas Kroker auf Steffen Hunnewinkel querlegte und dieser nur knapp an seinem Bruder, dem Nullacht-Keeper Christoph, scheiterte (36.). Doch drei Minuten später gab es für Christoph gegen Steffen nichts zu halten, als dieser zur Führung traf. Die Klagen der Nullachter über eine klare Abseitsstellung prallten am Schiedsrichter Dennis Kandziora ab.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie nicht besser, erst recht nicht, als Nils Johannknecht in der 60. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Die Hausherren waren nun dezimiert, hatten es ab sofort noch schwerer, die Deckung zu überwinden. Was Georg Schrader aber gelang. Keeper Daniel Neuhaus parierte zwar, hielt den Ball aber womöglich erst hinter der Linie (76.) – ein klares Tor nach Meinung des Aufstiegsaspiranten, kein Tor nach Meinung des Schiedsrichters. Fünf Minuten später sorgte der zuvor eingewechselte Schahab Hajizadah mit dem 2:0 für die Entscheidung. Roxels Endrit Sojeva sah in der Schlussphase wegen eines harten Fouls gegen Niklas Leser noch die Rote Karte (90.).

Gäste-Trainer Sebastian Hänsel war hochzufrieden: „Großes Kompliment an mein Team. Wille und Einsatz haben uns zum Sieg geführt.“ Celebic haderte hingegen: „Wir sind mit einem klaren Abseitstor in die Kabine gegangen. Wir haben gegen zehn Verteidiger alles versucht, um Chancen zu kreieren, aber der Boden hat ein vernünftiges Passspiel unmöglich gemacht.“ Der BSV trug aber auch dazu bei. Münster 08: C. Hunnewinkel – Breloh, Siegert, Ricken, Reichelt, Hamsen (62. Lüntz) – Leser, Wüpping, Grütering (46. E. Celebic) – Exner (71. Schrader), Johannknecht BSV: Neuhaus – Willich, Sojeva, Lahav, Toka – Wesberg, Wessels, Flaßhar, S. Hunnewinkel (90. L. Saerbeck) – Leifeld (68. Hajizadah), Kroker (82. Niesing)