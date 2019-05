Fortuna Köln löst Kettenreaktion aus

In Auf- und Abstiegsfragen wurden am Wochenende durch den verpassten Drittliga-Klassenerhalt von Fortuna Köln erste Fakten geschaffen. Zu Ungunsten vieler westfälischer Vereine. Denn klar ist, dass damit auch aus der Regionalliga vier Mannschaften runter müssen. Der SC Wiedenbrück und der 1. FC Kaan-Marienborn sind als FLVW-Teams nicht mehr zu retten. Damit ist auch klar: Ein Relegationsspiel der Westfalenliga-Vizemeister entfällt in diesem Jahr. Von den vier Landesliga-Zweiten steigen zudem maximal zwei nach der Relegation auf.

Ein paar Fragezeichen gibt es aber noch. Ob die SF Lotte noch in der 3. Liga bleiben, ist nicht von Bedeutung, da die Regionalliga West in diesem Fall mit 19 Mannschaften in die neue Serie gehen würde. Allerdings könnte der SV Straelen im direkten Duell noch die SG Wattenscheid 09 am letzten Spieltag auf einen Abstiegsplatz reißen, dazu muss allerdings noch der Bonner SC gleichzeitig gegen Kaan-Marienborn punkten. Erwischt es also auch noch die Lohrheider, würden drei Oberligisten absteigen, nur ein Landesliga-Vize aufrücken und zudem die Aufstiegsrunde der zwölf Bezirksliga-Zweiten komplett entfallen. Ausgeklammert sind wie immer mögliche Rückzüge. Bekannt ist nur der des Noch-Westfalenligisten TSV Marl-Hüls, der auf sein Landesliga-Spielrecht verzichtet. Noch nicht ganz sicher ist die Lizenz für den Regionalligisten Wuppertaler SV, der am vergangenen Freitag aber leichte Entwarnung gab – die unmittelbare Zukunft sei vorerst gesichert, im Bergischen überwiegt der Optimismus.

Und wie sieht es auf Kreisebene aus? Auch dort droht sich die Ausgangslage zu verschlechtern. Zwar steht in der Bezirksliga aktuell nur die SG Telgte (fast hoffnungslos) unter dem Strich, doch auch BW Aasee und neuerdings auch der formschwache TuS Freckenhorst in der Staffel 7 liegen nur zwei Zähler vor der Abstiegszone. Stand jetzt entfiele die Relegation der Drittletzten in der Kreisliga A und nur zwei der drei Vizemeister aus den B-Ligen stiegen auf. Doch sobald es zwei Teams trifft oder sogar alle drei, bleiben natürlich weniger Plätze im Kreis-Oberhaus frei. Im allerschlechtesten Fall müssen beide 14. der A-Liga runter.