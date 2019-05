Eine mit einem Erfolgserlebnis garnierte Vorfreude auf die beginnende Wettkampfsaison macht sich bei den Leichtathleten der LG Brillux Münster breit. Die münsterische U-20-Mannschaft mit Jari Bender, Oskar Enseling und Jens Kassebeer lief bei den NRW-Langstaffelmeisterschaften in Iserlohn in 7:56:58 Minuten über die 3 x 1000 Meter zum Sieg und zur Qualifikation für die Deutschen Jugend-Meisterschaften.

Es war der erste große, ernstzunehmende Titelkampf nach den Langstreckenmeisterschaften im April in Neuss für die Brillux-Riege. Doch die Zeit der Vorbereitung neigt sich dem Ende zu: „Der Terminkalender im Juni ist picke packe voll“, sagte Cheftrainer Jörg Riethues. Vorab stehen noch diverse und wichtige Qualifikationswettkämpfe auf dem Programm. Abgeschlossen sind derweil die Kreismeisterschaften in Rheine mit Siegen von Kai Sparenberg über 100 (10,90 Sekunden) und 200 Meter (21,78 Sekunden), Greta Piepel (U 18) in 12,62 beziehungsweise 25,26 Sekunden über dieselben Strecken und Tom Thiemann über 1500 Meter in 4:12,47 Minuten. Im Stabhochsprung sicherte sich Marla Matthiesen mit 3,10 Metern die Qualifikation für die Deutschen U-16-Meisterschaften.

An diesem Wochenende ist die Laufgruppe der LGB in Karlsruhe bei den Baden-Württembergischen Hindernismeisterschaften am Start, eine Woche später ist der Sprint- und Sprungkader von Trainer Lars Goldbeck in Weinheim beim vom Veranstalter selbst ernannten ultimativen DM-Test gefordert. Mit den Bezirksmeisterschaften Ende Mai wird dann der „Ernstfall“ eingeläutet: Westfalenmeisterschaften der U 16 in Paderborn (16. Juni), NRW-Jugendmeisterschaften in Duisburg (21. bis 23. Juni), Westfalenmeisterschaften (U 18 / U 20) in Wattenscheid und die NRW-Meisterschaften in Bottrop (7. Juli). Genug zu tun also, sagt Riet­hues: „Gut, dass die Spitzenkräfte alle gesund und fit aus der Vorbereitungszeit gekommen sind“.