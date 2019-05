Der Name ist neu – alles andere irgendwie beim Alten: Das münsterische „Leeze Team by Tinte ist besser.de“ eilt auch 2019 von Erfolg zu Erfolg. Beim zweiten Kraftakt im German-Cycling-Cup, der Rennserie für ambitionierte Amateure, steuerten die Jungs um den Sportlichen Leiter Florian Otterpohl einem Start-Ziel-Sieg entgegen. Auf der Formel-Eins-Strecke des Nürburgrings wurden witterungsbedingt bei sechs Grad und Regen nur 75 der 100 Kilometer gefahren. Kurz und knackig genug bei fast 2000 Höhenmetern für den Tagesbesten Daniel Westmattelmann. Der 31-Jährige fährt seit Samstag in Gelb und dürfte ein ganz heißer Kandidat auf den Gesamtsieg im Einzel sein. Zum Auftakt in Göttingen hatte der promovierte Betriebswirt noch Rang zwei belegt. „Fantastisch“, so Otterpohl, der speziell die Leistung der Mannschaft hervorhob. „Für den Erfolg des Einzelnen reißen sich hier alle den Hintern auf.“

In diesem Punkt unterscheidet sich der Radsport nur unwesentlich von König Fußball. Lukas Biermann und Moritz Stähle nehmen bei den Leeze-Ausdauer-Helden jene Rolle ein, die einst Rolf Aldag als Edelhelfer Jan Ullrichs innehatte. Sie lassen viel Schweiß – und den Triumph anderen. In diesem Fall Westmattelmann. Mit Jonas Kammann, Patrick Altefrohne und Sascha Jakat, Schnellster in Göttingen, hat die Crew drei weitere Ergebnisfahrer in der Hinterhand – und dürfte für diesen Umstand von der Konkurrenz beneidet werden. Wen wundert’s, dass Leeze die Konkurrenz mitunter in Grund und Boden fährt und nach zwei Rennen sowohl die Einzel- als auch Teamwertung anführt.

Diesen Schwung wollen Otterpohl und Co. mitnehmen nach Leipzig. Dort geht es am Sonntag nahtlos weiter. Zehn Veranstaltung sieht der Reigen 2019 vor. Der Abschluss erfolgt traditionell im Rahmen des Sparkassen-Münsterland-Giros in Münster am Tag der Deutschen Einheit. Nicht unmöglich, dass Leeze bereits vor dem finalen Showdown durch ist, so dominant treten die Jungs aktuell in die Pedalen. Ja, sie sind das Gelbe vom Ei – und haben das Zeug, auch 2019 ein Stück Radsportgeschichte für das Münsterland zu schreiben.