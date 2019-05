Die schlichte Meldung der 2. Basketball-Bundesliga lässt – zumindest kurz – aufhorchen. Die WWU Baskets Münster gehören zu den Clubs, die eine Pro-B-Lizenz mit Auflagen oder unter Bedingungen erhalten. Liegt da etwa etwas im Argen? Mitnichten, bis auf Kleinigkeiten ist beim Finalisten der abgelaufenen Spielzeit alles im Lot. Einzig zwei halbe Trainerstellen im Nachwuchsbereich gilt es noch zu besetzen, um die Voraussetzungen zu erfüllen. „Wir sind dabei, es wird nicht mehr lange dauern“, sagt Baskets-Manager Helge Stuckenholz. Beim Thema Finanzen gibt es keinerlei Beanstandungen, daher fügt er hinzu: „Der erste Schritt in die nächste Saison, die wir alle herbeisehnen, ist getan.“

Die Voraussetzungen auf bürokratischer Ebene sind so gut wie abgehakt, auch sportlich laufen hinter den Kulissen längst die Planungen. In die Karten lässt sich Stuckenholz dabei nicht blicken. Einzig der Abgang von Anton Geretzki (20), den es beruflich nach Köln zieht, steht fest. Und bei Leo Padberg, der an der Friedensschule einen Referendariatsplatz erhalten hat, scheint eine weitere Zusammenarbeit wahrscheinlich.