Gleich zwei Legenden in der ersten Gruppenrunde

Supershow beim Tischtennis-Supercup in Münster

Münster -

Von Wilfried Sprenger

Das war wieder etwas für Tischtennis-Leckerschmecker. Der Supercup in Münster zog 1100 Zuschauer in die Halle in Berg Fidel. Ex-Weltmeister Jörgen Persson aus Schweden und der deutsche Superstar Timo Boll verzückten dabei die Fans.