Preußen holen Fridolin Wagner von der Weser an die Hammer Straße

„Preußen Münster war wirklich ein sehr angenehmer Partner“, so lässt sich Andreas Rüttgers, Touristik-Leiter beim Reiseveranstalter Schauinsland-Reisen, bei „Bild“ zitieren. In der Tat scheint die Zusammenarbeit des Unternehmens mit den Kickern ihrem Ende entgegenzugehen. Der Vertrag läuft Ende Juni aus. Der Verein, der in der abgelaufenen Spielzeit am längsten auf einen Trikotsponsor hat warten müssen, ist damit einer der ersten, die schon wieder auf der Suche sind. Rüttgers führt die Insolvenz der Fluggesellschaft Germania als einen der Hauptgründe für die Beendigung der Zusammenarbeit an. Damit sei „der wirtschaftliche Bezug zum Münsterland natürlich nicht mehr in dem Maße gegeben wie noch im letzten Jahr.“ Germania war Partner-Airline von Schauinsland-Reisen am Flughafen Münster/Osnabrück. Zudem ist das Unternehmen mit dem Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg bereits prominent in Liga drei vertreten. 2250 Euro muss der SC Preußen für Becherwürfe beim Spiel in München gegen 1860 und den unerlaubten Ausflug eines Fans beim Heimspiel gegen Großaspach bezahlen. Zumindest dieser Teil der Rechnung soll an den Verursacher weitergegeben werden.