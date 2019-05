Zwickau/Münster -

In der dritten Liga spielen 20 Mannschaften, drum hat jede Saison auch 38 Spieltage. Die meisten davon sind spannend, einige sogar brisant - nur dieser letzte nicht. Weder für den SC Preußen Münster noch für den FSV Zwickau. Es geht in Sachsen um die goldene Zitrone. Warum man das Spiel am Liveticker verfolgen sollte? Weil es geht!