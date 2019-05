„Wären wir in der Bundesliga“, sagt SCP-Coach Marco Antwerpen und blickt in die Runde, „wären wir in der Bundesliga, ging es jetzt um die Plätze in der Europa League.“ Aber selbst dieser Versuch fruchtet nicht mehr wirklich. Der SC Preußen Münster gastiert am Samstag um 13.30 Uhr als Tabellensiebter beim Tabellennachbarn FSV Zwickau. Kapitel 38 in der Saison der 3. Liga 2018/19 schließt für beide Parteien ohne wirklichen Spannungsbogen. Oder doch?

Trainingsstart am 11. Juni Am Dienstag nach Pfingsten (11. Juni) nimmt der SCP das Training unter dem neuen Coach Sven Hübscher auf. Am 19. Juni (Dienstag/18.30 Uhr) steht ein Testspiel bei Bezirksligist Adler Buldern auf dem Programm. ...

Kobylanski fällt aus

Beim SCP fehlen Martin Kobylanski (Bänderanriss) sowie Benjamin Schwarz (Knieprobleme) sowie der gesperrte Sandrino Braun. Im Tor erhält Oliver Schnitzler den Vorzug, Marian Prinz fährt als Nummer zwei mit, Max Schulze Niehues als etatmäßige Nummer eins hat vorzeitiges Saisonende auf der Couch daheim. ► Münster: Schnitzler – Menig, Kittner, Scherder, Heidemann – Wiebe – Klingenburg, Rodrigues Pires – Heinrich – Dadashov, Akono.