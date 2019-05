Bei Preußen ist zum Saisonfinale in Zwickau die Luft einfach raus

Die Luft war raus bei Preußen Münster. Nicht, dass sich die Spieler einfach hängen ließen. Aber der große Druck, der Fokus, den man für ein Spiel in der 3. Liga immer benötigt, der fehlte einfach. Nicht hingeplätschert war das beim 0:2 (0:2) beim FSV Zwickau. Nur fehlte die Wucht, die das Team von Trainer Marco Antwerpen im April und Mai noch entwickelt hatte, als noch nicht alles in der Tabelle geklärt war. In Sachsen kamen die Adlerträger nicht mehr auf den Punkt, belegten am Ende Rang acht in der Tabelle und verpassten, durch einen Sieg auf 55 Zähler zu kommen – es wäre die zweittebeste Ausbeute in acht Jahren 3. Liga gewesen.

So aber endete diese Serie mit einer Niederlage, die Coach Antwerpen so gelassen wie nie akzeptierte. Der ganz große Spannungsbogen konnte nicht mehr aufgebaut werden. Fünf Spieler (René Klingenburg, Fabian Menig, Philipp Müller, Lion Schweers und Tobias Rühle) standen letztmals in der Startelf – das Quintett verlässt den SCP. Eine spielerische Gala ließ sich ihnen und dem anderen halben Dutzend nicht mehr entlocken. Vor der Pause hätten Niklas Heidemann (36.) und Philipp Müller (37.) die Gäste in Führung bringen können. Lange bewahrte zudem Oliver Schnitzler seine Mannschaft vor einem Gegentor. Vier, fünf Bälle wehrte er famos ab.

Aber ein Schnitzler macht noch keinen Sieger. Ronny König (73.) und Kevin Hoffmann (90.) nutzten am Ende gegen immer mehr abbauende Preußen die Chancen dann doch zum sechsten Heimsieg am Stück. Der FSV huschte dank der besseren Tordifferenz am SCP vorbei auf Rang sieben. „Ich war zufrieden mit meiner Leistung habe mich nicht von meiner Unsicherheit ganz am Anfang beirren lassen“, erklärte Schnitzler. Ohne Frage unterstrich er seine Drittliga-Qualität. Spannend ist, ob der 23-Jährige eine weitere Saison als Nummer zwei in Kauf nehmen würde – oder seinen Vertrag auflöst und einen neuen Anlauf in der Fremde sucht. Die Qualität hat er fraglos.

Und Antwerpen, der gemeinsam mit Co-Trainer Kurtulus Öztürk geht, grollte an diesem 38. Spieltag nicht: „Wir haben zu wenig Chancen kreiert. Die zwei, drei Möglichkeiten wurden zudem nicht gut ausgespielt.“

Kommentar: SCP muss überall zulegen Marco Antwerpen hat seine Schuldigkeit getan beim SC Preußen. Das achte Jahr in der 3. Liga war ein aus sportlicher Sicht sorgloses. Der scheidende Trainer hat seinen Teil dazu beigetragen.Wieder einmal steht aber ein Umbruch bevor, wieder einmal wird der SCP in der nächsten Saison eine Wundertüte sein. Der angespannten Kassenlage folgend, wird Sportchef Malte Metzelder mit einem Mix aus jungen Spielern und wenigen Routiniers einen schlagkräftigen Kader zusammen stellen müssen. Dann steht Coach Sven Hübscher in der Pflicht.Die Preußen sind, und zumindest in dieser Saison ist das positiv zu bewerten, gehobenes Mittelmaß. Für den Griff nach einem Top-Rang muss aber in allen Bereichen zugelegt werden. Kader, Finanzen, Stadion. Eine Herkulesaufgabe. ...

Das war es also. Die Preußen gehen in die Sommerpause Mitte Mai. Allerdings hat Abwehrchef Ole Kittner seine Mitstreiter noch eine letzte Aufgabe verpasst. Mit 20 Mann, also mehr als ein Spieltagsaufgebot, geht es zum Saisonabschluss nach Mallorca. Partyfahrt mit voller Kapelle. „Das spricht doch wohl für die Mannschaft und ihr Innenleben“, grinst Kittner, der Aderlass an Spielern ist enorm, aber den Ausflug nach „Malle“ wollen die meisten mitmachen. Klingenburg und Martin Kobylanski nach Dresden? Schweers nach Rostock? Wo treibt es Benjamin Schwarz, Dominik Lanius, Müller und Moritz Heinrich hin? Rühle verschlägt es nach Uerdingen, Sandrino Braun nach Freiburg, Cyrill Akono nach Mainz. Die meisten von ihnen werden sich den letzten gemeinsamen Ausflug auf die Balaeren nicht nehmen lassen. Eine Auswärtsfahrt nach Zwickau, garniert mit einem 0:2, das muss noch aus den Trikots geschüttelt werden.