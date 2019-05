Bei Sommertemperaturen ließen es der FC Schalke 04 und Preußen Münster zum Saisonfinale phasenweise etwas ruhiger angehen, nahmen Tempo raus, staffelten sich tiefer. Die individuelle Qualität gab beim 3:1 (1:1) den Ausschlag für Königsblau. Die U 17 des SCP zeigte dennoch ein gutes Spiel nach anfänglichen Zugriffsproblemen.

Vor dem 0:1 durch Noah Heim patzte Marvin Benjamins (24.). „Aber auch innen haben wir nicht gut verteidigt“, so Trainer Arne Barez. Dann sah er aber das 1:1 durch Phil Harres noch toller Vorarbeit von Christoph Lange (34.) und nach der Pause sein Team im Aufwind. Benjamins aber traf nur die Latte (54.), was sich beim 1:2 (63.) durch Tim Janke rächte. „Der Freistoß davor war unnötig, danach sahen wir auch nicht gut aus“, so der Coach. Anil Özgen gelang per Konter die Entscheidung (78.). SCP: Limberg – Lange (41. Wietzorek), Ter Horst, Wesberg, Benjamins – Löbbers (70. Zenuni), Kir, Markovski – Scheele (70. Klöpper), Harres, Sinev (65. Frieling)