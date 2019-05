59:13 Minuten – für 750 Meter im kühlen Nass des Gütersloher Freibades, 20 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer Laufen. Hobby-Dreikämpfer würden diese Zeit sofort unterschreiben. Wer leistungsorientiert unterwegs ist, denkt in anderen Sphären. Wie die Zweitliga-Athleten von Weicon Tri Finish Münster II, die beim Saisonauftakt in Ostwestfalen knapp unter einer Stunde finishten. Als 17. und Letzter im Teamsprint. Eine herbe Enttäuschung. „Rein vom Ergebnis betrachtet schon“, so Martin Epkenhans, der Sportliche Leiter. Aber: „Auf der Strecke lief es gar nicht so schlecht. Die Jungs haben ganz gut harmoniert. Darauf lässt sich aufbauen.“

Mit Leon Höchst, der mit seinem Papa aus Süddeutschland angereist war, Jan Neuhaus und Johannes Hoffmann stellten sich gleich drei „Frischlinge“ erstmals der Herausforderung Bundesliga. Und das durchaus akzeptabel. Wenngleich Hoffmann auf der abschließenden Laufstrecke von seinen Teamkollegen Sascha Schücker, Höchst und Neuhaus „geschoben“ werden musste. Das Ergebnis des Viertbesten wird gewertet. Jonas Küpper, der Fünfte im Bunde, hatte zu diesem Zeitpunkt schon abreißen lassen und gestaltete den letzten Akt in seinem Tempo.

Am Samstag geht es weiter mit Rennen Nummer zwei in Hannover. Dort fließen die Einzelergebnisse mit in die Wertung ein. „Da werden wir ganz sicher weiter vorne landen“, ist sich Epkenhans sicher. Es kann nur besser werden.