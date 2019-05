Lachende Gesichter gab es am Brandhoveweg am Sonntag kaum. Der VfL Wolbeck vergeigte sein letztes Heimspiel mit 0:2 (0:0) gegen die SG Telgte, die trotzdem sportlich abgestiegen ist. „Man hat uns deutlich angemerkt, dass die Luft raus ist. Der Gegner war aggressiv, für ihn ging es um alles“, sagte Trainer Alois Fetsch. Sein Team agierte im Passspiel zu fehlerhaft, blieb gerade vor der Pause zu ungefährlich und kassierte einen Doppelschlag. Josef Maffenbeier zeigte beim 1:0 seine Torjäger-Qualitäten (62.), Jannik Witte fiel der Ball beim 2:0 vor die Füße (63.). „Wir hatten auch unsere Chancen“, so Fetsch. „Aber das Ergebnis geht schon in Ordnung. Ich haue auch nicht drauf, denn mit der Saison bin ich zufrieden.“ VfL: Hallas – N. Rehberg, E. Bodin (81. Bensmann), J. Bodin, J. Schroer – Tegtmeier (65. Westhues), Höppner – Frerichs, Thewes, Vielmeyer (63. Geske) – Seidel