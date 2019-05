Egal, was der finale Spieltag bringt: Der SC Münster 08 hat in der Landesliga längst seinen Stempel weg. Die jungen Wilden von Trainer Mirsad Celebic haben sich den Respekt der Konkurrenz redlich verdient. „54 Punkte musst du erst mal holen“, so der Coach nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg beim SuS Stadtlohn. Westfalia Kinderhaus, Eintracht Ahaus oder Nullacht? Nur eine dieser drei Truppen wird das Rennen um Rang zwei machen.

In Stadtlohn schenkte Celebic mit Leon Lüntz und natürlich Diogo Alves Duarte wieder zwei A-Junioren das Vertrauen. „Beide haben das super gemacht“, lobte der Übungsleiter. Lüntz trug sich nach 18 Minuten gar in die Liste der Torschützen ein. Nach einer Balleroberung steckte Dennis Wüpping das Leder durch zum Angreifer, der eiskalt vollendete. In Schockstarre verfielen die Gäste nach 30 Minuten, als sich der brutal gefoulte Benjamin Siegert zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ – Rot! In Unterzahl kassierte Nullacht den Ausgleich (Hendrik Deitert/34.). Da passte die Zuordnung nicht. Wie gut für die Gäste, dass Marcel Exner in Minute 71 dann doch zum Sieg traf.

Münster 08: Hunnewinkel – Celebic, Siegert, Hart, Ricken, Schrader (61. Hamsen) – Wüpping, Leser – Alves Duarte (61. Breloh) – Lüntz (53. Kottenstede), Exner