Vor der Reise zum TuS Erndtebrück keimte sie denn doch nochmals auf: die Hoffnung des Aufsteigers auf eine weitere Saison in der Oberliga. Da die Hammer Spielvereinigung wohl mit einem Punktabzug bedacht wird, weil der Konkurrent einen nicht spielberechtigten Kicker auf das Grün schickte, und Eintracht Rheine am letzten Spieltag beim 1. FC Gievenbeck seine Visitenkarte abgibt, hätte der finale Akt im besten aller Fälle so richtig zum Krimi taugen können. Hätte. Mit der 0:2 (0:2)-Niederlage beraubten sich die Jungs von Trainer Benjamin Heeke selbst dieser einen (theoretischen) Chance. Westfalenliga, wir kommen!

„Es war wie immer in dieser Spielzeit“, bilanzierte Heeke im Bus auf der Heimfahrt. Gut 170 Kilometer lagen da vor ihm. Er hätte lange quatschen können. Hielt sich indes bewusst kurz. Um das Spiel sacken zu lassen. Wie so oft sah er ein frühes Gegentor. Admir Terzic sagte nach einem Eckball „Danke“, als sich Tormann Henning Reichel und Maximilian Brüwer nicht einig waren. Nicht einmal zwei Minuten war die Partie zu diesem Zeitpunkt jung.

Gievenbeck spielte fortan einen ordentlichen Ball, ließ aber vor dem Tor jede Konsequenz vermissen. „Abgeschlossen haben wir kaum“, ärgerte sich Heeke. Erndtebrück stach ebenso wenig positiv heraus. Machte trotzdem in Minute 70 durch Abbas Attia alles klar.

FCG: Reichel – Brüwer, Scherr, Franke, Mende – Balz, Altun (63. Canisius), Geisler (68. Gerick), Kurk – Niemann, Keil