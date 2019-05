Westfalia Kinderhaus musste das Spiel gegen die bereits als Absteiger feststehende SG Bockum-Hövel gewinnen, um den zweiten Platz zu sichern, der zur Relegation berechtigt. Die Gastgeber gaben von der ersten Minute den Ton an und holten mit einem auch in der Höhe verdienten 6:0 (2:0) die wichtigen drei Punkte. Sicher ist seit Samstag auch, dass zwei von vier Landesliga-Vizemeistern aufsteigen.

Die Gäste aus Hamm hatten nichts zu verlieren, als Absteiger standen sie schon vor der Partie fest. Mit elf Mann im eigenen Strafraum machten sie es Kinderhaus schwer, ihr Spiel aufzuziehen. Da kam das Foul von Fabian Düser an Corvin Behrens gerade recht, Schiedsrichter Philipp Polifka zeigte sofort auf den Punkt. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher zur Führung (12.). Nur neun Minuten später traf Moritz Knemeyer, der nach der Saison berufsbedingt in die zweite Mannschaft wechselt, aus der Drehung zum 2:0. Bis zur Pause war Kinderhaus zwar weiter spielbestimmend, hatte aber zunehmend Probleme mit dem Abwehrbollwerk der Gäste.

Nach 50 Minuten stellte Trainer Marcel Pielage auf Viererkette um, da von Bockum-Hövel keine Gefahr ausging. Das Konzept ging auf. Dzan-Laurin Alic markierte in der 65. Minute das 3:0. Nur 60 Sekunden später machte Behrens seinen zweiten Treffer zum 4:0 – es war bereits der 22. in der laufenden Saison. Der kurz zuvor eingewechselte Finn Liebert machte eine Viertelstunde vor Schluss das 5:0, ehe der spielende Co-Trainer Gerrit Göcking, der ebenfalls sein letztes Heimspiel bestritt und aus gesundheitlichen Gründen die Fußballschuhe an den Nagel hängt, per verwandeltem Foulelfmeter den Endstand herstellte (82.). Als Assistent macht das Eigengewächs weiter.

Trainer Marcel Pielage war über weite Strecken zufrieden mit seiner Elf: „Wir haben stark angefangen, aber auch stark nachgelassen. Bockum-Hövel hat uns das Fußballspielen nahezu unmöglich gemacht. Nach der Systemumstellung haben wir es ab der 50. Minute dann wieder super gemacht.“ Damit hat Westfalia weiter alles in der eigenen Hand. Eine Vorentscheidung fiel aufgrund der Resultate der Verfolger Eintracht Ahaus und SC Münster 08 aber nicht. „Sicher ist es schade, dass wir nicht schon am vorletzten Spieltag vor heimischer Kulisse den zweiten Platz sicher haben, aber so bleibt es bis zum Ende spannend“, so Pielage. „Wir müssen gegen die Gemener, die ja auch Fußball spielen können, auf Sieg spielen, obwohl uns ein Unentschieden reicht.“ Das nächste Wochenende wird Antworten liefern. Westfalia: Steinke – Rensing, Göcking, Hollenhorst, Alic – Winter, Göbel (71. Liebert), Schöneberg, Behrens – Liszka (71. Jungfermann), Knemeyer (33. Kreutzer)