Die Aufgabe hatte Trainer Thomas Heilborn im Vorfeld als nahezu unlösbar eingestuft – und behielt beim Start des TC Union Münster in die 2. Tennis-Bundesliga Nord auch recht. Schon nach den Einzeln stand an der Steinfurter Straße der Sieg des TC 1899 BW Berlin fest, am Ende gewannen die favorisierten Hauptstädterinnen 8:1 (5:1). „Leistungsmäßig können wir uns nicht beklagen, das war in Ordnung. Man muss das Ergebnis vernünftig einordnen, und das bekommen wir hin. Es ist nicht unser Anspruch, so einen Gegner zu schlagen, für uns sind andere Spiele entscheidend“, sagte Trainer Thomas Heilborn.

Schnell lag Union 0:2 zurück, an den Positionen zwei und sechs war Münster chancenlos. Franziska Etzel unterlag Stephanie Wagner – die Berlinerin spielte am Samstag wie ihre Teamkollegin Marina Melnikova noch die Qualifikation des WTA-Turniers in Nürnberg – 2:6, 0:6. Ebenfalls nur zwei Spiele, und die im zweiten Satz, machte Zweitliga-Debütantin Leandra Nizetic. Der junge Neuzugang, der gerade Bezirksmeisterin der U 16 geworden war, begann „übernervös“, sagte Heilborn, schwamm sich dann aber frei und wehrte sich gegen die Österreicherin Pia König erfolglos.

Besser lief es für Ria Dörnemann, die gegen die Polin Karolina Szmit all ihre Routine ausspielte. Das 4:5 in Satz eins drehte sie zu einem 7:5, ließ sich nach dem folgenden 4:6 nicht aus der Ruhe bringen und entschied den Match-Tiebreak mit 10:8 für sich. Es blieb Unions einziger Einzelpunkt, da sich Melanie Klaffner gegen Melnikova (6:3, 4:6, 4:10) und Manon Kruse gegen Vivian Heise (4:6, 6:4, 7:10) anders als Dörnemann nicht im entscheidenden Durchgang behaupteten. „In den beiden Matches hat ein wenig das Glück gefehlt. Aber wenn wir es gehabt hätten, wäre es auch so schwer gewesen zu gewinnen“, sagte Heilborn, der mit dem 3:6, 1:6 von Tina Kötter gegen Vivian Heisen die fünfte Einzelniederlage sah.

So klar wie dieses Duell verliefen auch die Doppel: Klaffner/Kruse verloren vor 300 Zuschauern gegen Melnikova/Wagner (3:6, 2:6), Etzel/Dörnemann unterlagen der früheren Nummer eins der Doppel-Weltrangliste, Kveta Peschke (Tschechien), und Heisen mit 1:6, 4:6, dazu waren Kötter (40) und Nizetic (15) im Generationendoppel chancenlos gegen Charlotte Klasen und König (3:6, 1:6).