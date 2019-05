Es war ein hartes Stück Arbeit, das der 1. TC Hiltrup am zweiten Spieltag verrichten musste. Erst nach acht Stunden war die Partie gegen den TuS Ickern entschieden – und zwar mit dem 6:3 (4:2)-Sieg der Münsteraner, die sich damit nach dem 6:3 beim TC Herford einen optimalen Start in die Westfalenliga-Saison beschert haben.

Gleich vier der sechs Einzel gingen über die volle Distanz – ein Indiz, wie ausgeglichen das Duell am Steiner See war. „Es war mal wieder spannend“, sagte Hiltrups Mannschaftsführer Carlo Bückmann, der an Position vier mit seinem 6:4, 6:3 gegen Julian Kenzlers vorgelegt hatte. Für den zweiten Zähler aus der ersten Runde sorgte Paul Schütte bei seinem Saisondebüt. Gegen Noah Grüter behielt er im dritten Satz beim Stand von 4:5 die Nerven und gewann noch mit 6:3, 2:6, 7:5. „Das war wichtig für uns“, meinte Bückmann mit Blick auf die weiteren Einzel, in denen noch Matthias Wahl an Position drei (6:2, 2:6, 6:1 gegen Luca-Matteo Sobbe) sowie Christian Cremers an Position vier (6:4, 7:6 gegen Maximilian Flüggen) erfolgreich war. Dagegen ging Hiltrups niederländisches Top-Duo mit Jelle Sels, der dem formstarken Ukrainer Vadim Ursu 2:6, 6:4, 1:6 unterlag, und Gijs Brouwer (5:7, 6:2, 3:6 gegen den Rumänen Dan-Alexandru Tomescu) leer aus.

Gemeinsam aber korrigierten sie ihre Niederlagen und machten Seite an Seite im Doppel kurzen Prozess. 6:0, 6:0 hieß es gegen ihre Einzelkonkurrenten – ein Ergebnis, das zumindest fragwürdig daherkommt. Dem TCH war es egal, der Sieg war perfekt. Bückmann/Cremers schraubten ihn mit dem 7:6, 6:2 gegen Flüggen/Grüter in die Höhe, die 6:3, 6:7, 2:10-Niederlage von Wahl/Schütte gegen Sobbe/Kenzlers fiel nicht mehr ins Gewicht.