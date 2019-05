Längst sind sie vorbei, die Jahre, in denen sie dem 1. TTC Münster als Ausrichter der Stadtmeisterschaften die Bude eingerannt haben. 180 Teilnehmer hatten 2018 gemeldet – so wenige wie nie zuvor. Ein Alarmsignal für den Organisationsstab um Christoph Menges. „Wir mussten reagieren“, sagt er. Wieder mal. Nachdem die Stadt und deren Aktive viele Jahre ein ­Alleinstellungsmerkmal genossen, wurde der Kreis der Teilnehmer bewusst erweitert. Erst um den Kreis Münster-Warendorf, nun um den Bezirk Münster, der bis nach Gelsenkirchen reicht. „Die richtige Entscheidung“, sagt Menges. Und verweist auf die stolze Zahl der Mitwirkenden: 230. Ein Modell mit Zukunft. „Daran werden wir festhalten“, verspricht das Mitglied des Ältestenrates im Club. Sollte sich denn doch der Schwund unverhofft fortsetzen, könnte man weiteren Spielern über die NRW-Schiene (Westdeutscher Tischtennis-Verband) die Türen für das Event öffnen.

Ob das indes mehr weibliche Spieler an die Platte lockt, ist zu bezweifeln. Von den 230 Besuchern waren 212 Männer und Jungs. Diese Zahlen spiegeln sich auch im Vereinswesen wieder. Dabei ist der weibliche Nachwuchs nicht minder motiviert. Louisa Henning vom TuS Hiltrup ist da das beste Beispiel. Über die Rangliste hatte sie so viele Punkte gesammelt, dass sie in die Klasse der Jungen B rutschte. Und dort für Furore sorgte, es gar ins Finale schaffte. Wo sie an Andreas Weitenberg (Borussia Münster) scheiterte. 1:3 hieß es aus Sicht von Henning – der neidische Blick des einen oder anderen Konkurrenten war ihr sicher.

In der Herren-B-Klasse sorgte Sebastian Wellner für den einzigen Sieg des Gastebers. Im vereinsinternen Duell mit Andreas Koch setzte er sich mit 3:0 durch. Das, obwohl der Sieger vor und nach seinen Partien in der Turnierleitung rumwuselte und dafür sorgte, dass alles reibungslos über die Bühne ging. „Da machst du drei Kreuze“, gab Menges preis. Er war am späten Sonntagabend froh, dass die Dinge ohne große Komplikationen ihren Lauf genommen hatten. Bis vor vielen Jahren stand auch er noch parallel an der Platte. „Jetzt würde das Turnier darunter leiden. Ich habe genug um die ­Ohren“, sagt er.

Stimmt – die Planungen für die nächste Auflage stehen an. 2020 zum 35. Mal. Mit dem Bezirk Münster. Das steht außer Frage.