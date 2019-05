Was sich längst angebahnt hatte, ist nun auch rechnerisch in trockenen ­Tüchern: Die U 19 des 1. FC Gievenbeck ist Meister der Landesliga und steigt nach nur einem Jahr Abstinenz wieder in die Westfalenliga auf. „Die Jungs kann man gar nicht genug loben. Wir sind einfach wahnsinnig stolz“, sagte Stephan Zurfähr, der stellvertretend für das Trainerteam sprach, das durch seinen Bruder Johannes und Dieter Enders komplettiert wird. Mit bislang 53 von 60 möglichen Punkten steht Gievenbeck ohne Frage verdient an der Tabellenspitze. Die bisherige Ausbeute überraschte auch Zurfähr: „Das ist schon echt krass und eine Kunst, diese extreme Souveränität kon­stant zu beweisen. Gerade im Jugendbereich ist das eher ungewöhnlich.“ Hervorheben wollte er nur das Team als solches. Mit durchschnittlich 19 ehrgeizigen und lernwilligen Akteuren pro Einheit hatten nicht nur die Trainer Spaß, sondern vor allem hatte jeder seinen Anteil am Erfolg, wie Zurfähr klarstellt. „Wir haben keine Stammelf, sondern nutzen die Breite unseres Kaders. Wir entscheiden viel nach Tages- und Trainingsform.“ Nach dem bitteren Abstieg im Vorjahr hatte der 35-Jährige ­keinerlei Probleme, die Motivation zu finden und die schnelle Rückkehr in Angriff zu nehmen. „Umso schöner ist es, dass die Altjahrgänge, die den bitteren Moment ­miterlebt haben, nun den Aufstieg feiern und die Jungjahrgänge sich in der kommenden Saison in der zweithöchsten Klasse beweisen können“, sagte Zurfähr. Beim überzeugenden 2:0-Erfolg in Nottuln trafen Paul Bergmann (26.) und Moritz Leisgang (32.).