Die Mädchen spielten lange Zeit im UBC Münster nur eine unter­geordnete bis gar keine Rolle unter den Körben. Es gab schlicht keine gemeldeten Mannschaften, die in den Spielbetrieb involviert waren. Ein reines Nachwuchsproblem?

Nun, das Interesse ist (offenbar) da, die Entwicklung seit einigen Jahren positiv. Aktuell stellen die Universitäts-Basketballer mit der U 18 (Oberliga), der U 16 (Oberliga) und der U 14 (Kreisliga) gleich drei durchaus ambitionierte Teams. „Und wir sind dabei, diese Sparte weiter auszubauen“, sagt Alexandra Bloch Pfister, Jugendwartin für den weiblichen Bereich, hoch erfreut. Die Zukunft scheint durchweg rosig.

Wo die Jugend fleißig gefördert wird, stellen sich mitunter Erfolge ein. Die U 18, im Kernteam seit neun Jahren zusammen, hat sich im Reigen der Pflichtspiele stetig gesteigert und feierte jüngst den Titel in der Oberliga. „Da ist was gewachsen“, sagt Bloch Pfister stolz. Unterstützung erfuhr Münster aus Emsdetten – drei Spielerinnen waren mit einem Doppelspielrecht ausgestattet, weil im TVE kein U-18-Team in den Spiel­betrieb entsendet wurde.

Mit der überraschenden Meisterschaft zog der UBC übrigens das Ticket für die Regionalliga. Der Zug dorthin fährt aber ohne Münster ab. Das Gros der Truppe wird erwachsen und wechselt in den Damenbereich. Kurzerhand meldete der Verein ­seine Mädels auch in der nächsten Spielzeit für die Oberliga. „Das einzig Vernünftige“, so Bloch Pfister.