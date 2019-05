Triathlon? Duathlon? Diese Frage stand vor dem zweiten Kräftemessen der 2. Liga in Hannover am Samstag lange im Raum. Da der Maschsee zuletzt nur zehn bis zwölf Grad hatte, liebäugelten die Organisatoren damit, das Schwimmen zu canceln und stattdessen zusätzlich eine Laufeinheit in den Wettbewerb zu integrieren. „Alles Schnee von gestern“, sagt Martin Epkenhans, Sportlicher Leiter von Tri Finish Münster. 17 Grad sollen es jetzt immerhin sein – das langt, um die Ausdauerfreaks ins Wasser zu schicken.

Lange Gesichter gab es nach dem Auftakt unlängst in Gütersloh. Münster zierte das Schlusslicht. Kein Start nach Maß, den Epkenhans nicht überbewertet wissen will. „Wir werden uns steigern.“ Leon Höchst, Jan Neuhaus und Johannes Hoffmann gibt er die Gelegenheit zur Rehabilitation. Zum Kader dazu gesellt sich Franz-Georg Leidhold, Neuzugang aus Rostock. Er sicherte sich im Vorjahr in Hannover Rang zwei in der Gesamtwertung. Das macht Hoffnung. Yannic Stollenwerk ist der Fünfte im Bunde, der sich derzeit aber mit Halsschmerzen plagt. Seine mögliche Alternative: der Däne Mads Mortensen.