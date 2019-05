Der Einstieg in die Zweitliga-Saison war nur der Aufgalopp, die 1:8-Niederlage gegen den TC 1899 BW Berlin diente als Warmlaufen für das erste wegweisende Spiel, für das erste kleine Endspiel um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Beim THC von Horn und Hamm in Hamburg, einem ausgemachten Mitkonkurrenten, gastiert der TC Union Münster am Sonntag (11 Uhr) – und will mit einem Sieg die Weichen für ein siebtes Jahr im Tennis-Unterhaus stellen.

„Die Chance ist da, da müssen wir nicht drumherumreden. Aber wir können auch verlieren, auch da müssen wir nicht drumherumreden. Es wird eine enge Kiste“, meint Unions Trainer Thomas Heilborn, den in den vergangenen Tagen eine schlechte personelle Nachricht ereilte. Die Slowenin Nastja Kolar, die eigentlich fest eingeplant und vertraglich gebunden war, weilt noch auf einer Asien-Turnierreise und spielt derzeit in Singapore. „Das hatten wir uns anders vorgestellt. Aber wir können es nicht ändern“, sagt Heilborn mit Blick auf den Ausfall der aktuellen Weltranglisten-Nummer 379.

Damit bleiben fünf Sechstel des von Melanie Klaffner angeführten Teams identisch zum Berlin-Spiel, einzig ­Leandra Nizetic wird nach ihrem Zweitliga-Debüt in Unions Westfalenliga-Team rutschen. Wer aufrückt, steht noch nicht fest. Kandidatinnen sind Deborah Döring, Jana Hückinghaus, Pia Ziegler und Anne Kurzweil, Emily Hodges wird dagegen definitiv mitreisen und steht gegen die um drei Italienerinnen aufgestellten Hamburgerinnen als Doppel-Alternative parat.