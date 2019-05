Auch bei der U-23-Auswahl des SC Preußen Münster, Aufsteiger in die Oberliga, kommen die Planungen für die neue Saison auf Touren. Vom Oberligisten Hammer Spielvereinigung wechselt Joel Grodowski zum SCP. Der 21 Jahre alte Angreifer kommt in der laufenden Saison auf elf Tore und sieben Vorlagen. Am letzten Spieltag traf er dabei doppelt für die abstiegsgefährdeten Hammer beim 3:1-Sieg über Holzwickede. Die HSV verbesserte damit vor dem letzten Spieltag ihre Ausgangslage gravierend und ist aktuell Viertletzter.

Grodowski spielte in der Jugend für den PSV Bork, VfB Waltrop, aber auch für Schalke 04 und RW Ahlen. Im ersten Seniorenjahr versuchte er sich bei Bradfort City in der League One, der dritten Liga in England, kam da aber nur zu einem Einsatz. Der vorläufige Plan beim SCP ist, dass Grodowski Spielpraxis in der Oberliga sammelt und beim Drittliga-Aufgebot mittrainiert.

Neben dem neuen Mann kann Trainer Sören Weinfurtner auf bewährte Kräfte bauen: Die Torhüter Marco Dedovic und Lukas Schell sowie die Feldspieler Sören Wald, Jonas Ströker, Ousman Touray, Eduard Wegmann und Kürsat Özmen aus der aktuellen Aufstiegsmannschaft bleiben an Bord. „Das ist der nächste große Schritt bei unserer Kaderzusammenstellung“, freut sich Cheftrainer Sören Weinfurtner über gleich sieben Zusagen für die nächste Saison. „Wir sehen in diesen Spielern noch sehr viel Potential. Umso erfreulicher ist es, dass sie sich weiterhin für uns und unseren Weg entschieden haben. Mit einer so eingespielten Mannschaft in die Oberliga zu gehen, kann für uns ein entscheidender Vorteil sein“, sagt Weinfurtner weiter.