Einer der begehrtesten Drittliga-Fußballer hat offenbar einen neuen Verein gefunden. Martin Kobylanski, der in der abgelaufenen Saison zwölf Tore und sieben Vorlagen für Preußen Münster beisteuerte, wechselt nach Medienberichten aus Niedersachsen für drei Jahre zu Eintracht Braunschweig. Die Löwen hatten erst am letzten Spieltag den Abstieg in die Regionalliga abgewendet. Der 25-Jährige wurde auch bei Erzgebirge Aue, dem FC St. Pauli, der SpVgg Greuther Fürth, dem VfL Bochum (alle 2. Liga), dem Halleschen FC und Hansa Rostock gehandelt.

Nach dem 3:3 des SCP gegen die Braunschweiger Ende April und insgesamt fünf Kobylanski-Toren in beiden Partien gegen die Eintracht hatten die Westfälischen Nachrichten gefragt, ob diese ihn nicht jetzt „wegkaufen“ müssten. Die Antwort des Deutsch-Polen: „Man weiß ja nie. Wichtig ist, dass ich mich wohlfühle. Da ist es fast egal, ob 2. oder 3. Liga.“