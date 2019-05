Wechsel fix – So machte sich Klingenburg bei Preußen für Dynamo interessant

Die Frage war nicht mehr, ob er den SC Preußen verlässt. Die Frage war nur noch, wohin er geht: René Klingenburg. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich entschieden, er wird in der kommenden Saison für den Zweitligisten Dynamo Dresden spielen. Nicht nur das, er plant die nächsten drei Spielzeiten bis 2022 bei den ambitionierten Sachsen. Der SCP, sein Sprungbrett, hatte bis zuletzt versucht, „Klinge“ vom Verbleib in Münster zu überzeugen. Das Angebot der Preußen ging an die finanzielle Schmerzgrenze des Drittligisten, es war ein aussichtsloses Buhlen. In Dresden kann und wird wirtschaftlich in anderen Dimension gedacht und gearbeitet, die Preußen waren chancenlos und wären es gegen jedes Zweitliga-Angebot gewesen.

„Ich will den nächsten Schritt machen“, hatte Klingenburg bereits frühzeitig in der Saison erklärt, er besaß einen Einjahresvertrag, somit wird der SC Preußen auch keine Ablösesumme erzielen. Nur ein Aufstieg der Preußen hätte eine Weiterverpflichtung eines der besten Mittelfeldspieler der abgelaufenen Drittliga-Saison noch möglich machen können. Er fügte in jedem Interview an: „Ich weiß, was ich den Preußen, was ich meiner Zeit in Münster zu verdanken habe.“ Und meint damit, noch einmal eine Chance im Profifußball erhalten zu haben, ein sportliches Comeback.

Vor sieben Jahren gehörte er der Schalker Klasse von 2012 an, einem goldenen Jahrgang des Bundesligisten in der A-Junioren-Bundesliga. Schalke wurde Deutscher Meister der A-Junioren, im Erkenschwicker Stimbergstadion vor 13 000 Zuschauern wurde Bayern München mit 2:1 bezwungen, Klingenburg traf zum 1:1. Prominente Mitstreiter unter der Regie von Trainer Norbert Elgert? Max Meyer, Nationalspieler a.D. bei Crystal Palace, oder Kaan Ayhan von Fortuna Düsseldorf und Sead Kolasinac von Arsenal London. Sie schafften den großen Sprung.

Klingenburgs Karriere ging dagegen nicht wie erwartet durch die Decke. Schalkes Zweitvertretung, Viktoria Köln und RW Ahlen waren seine nächsten Stationen. Ein längerfristiges Engagement in Australien klappte nicht, er galt als schwierig, nicht kompatibel für ein Team. Wäre da nicht der SCP gekommen, vielleicht gäbe es heute nur noch den Fitnesstrainer Klingenburg, der in seiner Freizeit für irgendeinen Oberligisten im Großraum Gelsenkirchen larifari spielen würde. Er wäre damit unter seinen Fähigkeiten, hinter seinem Talent geblieben.

Aber Klingenburg, als „enfant terrible“ kategorisiert, nutzte seine vielleicht letzte Chance. Auf gewisse Art und Weise kämpfte er sich ins Rampenlicht zurück. Nach der Hinserie bewertete ihn das Fachblatt „Kicker“ schon als besten Mittelfeldspieler der 3. Liga. Auch in der Rückrunde dürfte er für diese Auszeichnung einer der Kandidaten sein. Bei den Preußen übernahm er sofort die Leaderrolle, auf dem Platz und in der Kabine. Der Mann mit dem wilden Flügel-Tattoo am Hals wurde zum Eckpfeiler des Preußen-Spiels, in 34 Partien schoss er neun Tore und bereitete vier vor – und räumte im Mittelfeld gerne auf.

Als der SCP sein letztes Heimspiel gegen den Karlsruher SC verlor, die Badener stiegen auf und feierten auf dem Rasen im Preußenstadion mit einigen Tausend Fans auf der einen Spielfeldseite die Rückkehr ins Bundesliga-Unterhaus, da drehte Klingenburg in Begleitung von SCP-Pressesprecher Marcel Weskamp eine letzte Ehrenrunde in der von der Polizei abgeschirmten anderen Seite, Preußen-Hälfte. Ohne Angst, sein Publikum, gehört sich doch wohl, das war wohl seine Botschaft. Ein echter Typ ging, in nur einer Saison hat er positive Spuren bei den Preußen hinterlassen.

Diese eine stabile Serie reichte, um die schwierigen Jahre nach der Juniorenzeit bis zum Sommer 2018, als er in Münster auflief, fast vergessen zu machen. Gerade bei den Proficlubs aus den neuen Bundesländern in der 2. und 3. Liga stand sein Stil hoch im Kurs. Praktisch alle wollten ihn, am Ende waren vor allem Erzgebirge Aue und Dresden im Rennen. „Klinge“ entschied sich für Dynamo. Dass er noch mal bei Königsblau im Gespräch war, dementierte er dagegen kategorisch. „Jeder weiß, dass ich Schalke im Herzen trage und oft im Stadion bin, aber da ist wirklich nichts dran.“

Dynamo-Sportchef Ralf Minge observierte Klingenburg mehrfach, man traut dem gebürtigen Oberhausener zu, dass er die Sachsen wieder an die 1. Bundesliga heranführen kann. Ein Vertrauensvorschuss. Nach dem Aufstieg wurde Dresden 2017 Fünfter, nach Rang 14 (2018) und nun Rang zwölf will Dresden wieder oben mitmischen. Allerdings wird Klingenburg sich dabei seinen Rang, seinen Status neu erarbeiten müssen. Die Konkurrenz wird ungleich größer sein als in Münster, wo er flugs zum unangefochtenen „King“ im Mittelfeld wurde. Aber genau auf diese Situation, einen vermutlich hoch dotierten Dreijahresvertrag, eine interessante Stadt, ein fast immer ausverkauftes Stadion hat er gewartet – da wollte Klingenburg hin. Im Moment sieht es aus, als sei er auf einer sehr großen Fußballbühne gelandet. Die 1. Bundesliga, und damit die ganz große Konzertreihe, soll noch folgen.