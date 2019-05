Philipp Schulze Topphoff scheint beim Preis der Besten in Warendorf ein Abonnement auf den zweiten Platz abgeschlossen zu haben. Nachdem der 21-Jährige 2018 mit Cooper bei den Jungen Reitern Edelmetall in Silber gewonnen hatte, gab es nun eine zweite Medaille in eben dieser Farbe – diesmal im Sattel des erst achtjährigen Alphajet. „Es lief recht gut. Ich hatte gehofft, dass wir uns mit ansprechenden Runden präsentieren würden. Dass wir uns dann als Zweite platzieren, damit hatte ich vorher nicht gerechnet“, sagte Schulze Topphoff.

Fehlerlos absolvierte er mit Alphajet die erste Wertungsprüfung und kam auch in der zweiten ohne Abwurf durch. Einzig einen Zeitfehler gab es für das Duo, das damit das Stechen auf Rang fünf verpasste und in der Endabrechnung mit 103 Punkten hinter dem Saarländer Niklas Betz mit Contan (106,5) lag.

Als Gesamtneunte mit 75,5 Punkte (Plätze 28 und 6) landete Zoe Osterhoff vom RV Albachten mit Chacenny noch unter den besten zehn Reitern.

Dritte nach der Dressur

In der Vielseitigkeit der Junioren zeigte sich Greta Busacker (RV Roxel) wieder weit vorne. Nach der Dressur ging die Vorjahreszweite mit Scrabble als Dritte ins Gelände und verteidigte diesen mit einem fehlerfreien Ritt im abschließenden Springen.

Beim Sieg von Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Fairytale, die 2,9 Punkte vor Busacker lag, patzte die Münsteranerin dagegen im Parcours und schied nach drei Verweigerungen aus.