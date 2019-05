Preußen plant Vorbereitung in orange

Münster -

Die Niederlande scheinen nicht nur geographisch naheliegend zu sein, wenn der SC Preußen in die Saisonvorbereitung startet. In der Saisonvorbereitung stehen gleich zwei Tests gegen Oranje-Teams an sowie ein kurzes Trainingslager im Nachbarland. Hier die Rahmendaten: