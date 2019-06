Den 21. April 2012 hat auch Julian Schauerte nicht vergessen. Gemeinsam mit Ole Kittner stieg er damals in Diensten des SV Sandhausen in die 2. Bundesliga auf. Das alles geschah an der Hammer Straße. Gespielt hat der inzwischen 31-Jährige dort seitdem nicht mehr. In Kürze aber wird sich das ändern. Denn Schauerte darf sich auf ein Wiedersehen mit Kittner freuen. Er wird der neue Rechtsverteidiger des SC Preußen und gleichzeitig Nebenmann des Abwehrchefs. Mit seinem Vertrag bis 2021 unterzeichnete er zugleich eine Leader-Rolle.

„Er hat richtig Bock auf diese Führungsrolle“, sagt Sportchef Malte Metzelder. „Und er ist ein ähnlicher Typ wie Ole.“ Was grundsätzlich positiv klingt, denn der gleichaltrige Innenverteidiger ist so etwas wie der Vater der Kompanie und Kaderältester. Mit Schauerte haben die Adler nun schon so etwas wie ihren Königstransfer getätigt. 171 Zweitliga-Partien (drei Treffer, 18 Vorlagen) für Fortuna Düsseldorf und Sandhausen sowie 101 Drittliga-Spiele für den SVS (zwei Tore, vier Assists) zeugen von viel Erfahrung. Bei den Rheinländern war er lange Jahre Stammkraft, stieg mit ihnen auch in die Bundesliga auf, war da allerdings nur noch zweite Wahl und wechselt im vergangenen Sommer in die erste belgische Liga zu KAS Eupen, wo er in nur acht Pflichtspielen aber nicht glücklich wurde. Der gebürtige Sauerländer (Lennestadt) genoss seine fußballerische Ausbildung bei Bayer Leverkusen, wo er bis 2009 unter Vertrag stand.